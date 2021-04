Sorrento, terminati i lavori di sistemazione del manto stradale di Priora. Questo il commento del Presidente del Consiglio Comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, in qualità di leader del movimento civico della lista di maggioranza “Viviamo Sorrento”:

“Terminati i lavori di sistemazione del manto stradale a Priora tra Via Salita Priora e Via Lamia al Deserto. Una strada con fondo dissestato da anni che numerosi cittadini percorrono per arrivare prima a Sant’Agata è stata riparata. Come gruppo politico teniamo molto a rivalutare l’intera città tenendo presente in modo marcato le realtà periferiche in quanto troppo spesso queste zone sono state utilizzate in passato come serbatoio elettorale e poi dimenticate!”