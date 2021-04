Sorrento, stamattina l’isola ecologica. Luigi Di Prisco: “Dobbiamo imparare a dare valore agli scarti domestici”.

Il commento del Presidente del Consiglio Comunale Luigi Di Prisco: “Questa mattina presso l’isola ecologica di Via San Renato in compagnia dell’amico Massimo Staiano ho avuto modo di partecipare alla consegna a diverse famiglie di Sorrento della compostiera domestica. Uno strumento importante ed innovativo, improntato al principio dell’economia circolare, che consente di trasformare l’umido che produciamo in casa in compost (concime da utilizzare in agricoltura). Da tempo ho sempre rimarcato l’importanza di riutilizzare nel modo giusto l’umido, che nonostante rappresenti una risorsa, quando viene conferito presso i centri specializzati, comporta dei costi paragonabili a quelli per trattamento del nero. Dobbiamo perciò imparare a dare valore agli scarti domestici per ottimizzare il ciclo dei rifiuti, a partire dai nostri piccoli gesti della vita quotidiana. L’utilizzo della compostiera domestica è uno di questi!”