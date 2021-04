Sorrento, Rosario Fiorentino: “Riconquistiamoci il lavoro in dignità e sicurezza”

Sorrento. Riportiamo il post pubblicato dall’ex vicesindaco Rosario Fiorentino sul suo profilo Facebook: «L’entusiasmo della manifestazione del dopo 10 aprile per cercare di fare partecipare tutti quelli che avevano in animo di farlo per il 1 maggio evitando errori anche ed in primo luogo da parte mia. Questo scopo in parte sta riuscendo ed in parte ha dei limiti. Limiti che con pazienza di tutti dobbiamo fare in modo di superare per la buona riuscita della manifestazione del 1 maggio. Le discussioni sono utili e costruttive se servono per lo scopo che tutti noi, insieme, pur avendo storie e provenienze diverse abbiamo condiviso. Grazie della buona volontà di tutti. Impegniamoci tutti per un primo maggio di unità nella diversità e insieme perché ce lo impone la gravità della situazione. Rivolgo un appello a tutti i lavoratori di tutti i settori ed al di là dell’appartenenza ad aderire alla giornata della Festa del Lavoro che da alcuni anni sembra sempre più una tragedia. Riconquistiamoci il lavoro in dignità e sicurezza».