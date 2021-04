Sorrento-Piano, una tonnellata di fragole per i cittadini: nuovi appuntamenti con l’Isola ecologica del tesoro

Da lunedì 19 aprile torna l’isola ecologica del tesoro, iniziativa della società Penisolaverde con i Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento.

Oltre alla possibilità di conferire l’olio esausto presso l’isola ecologica ottenendo, ogni 10 litri, una bottiglia di olio extravergine d’oliva, si segnala che fino al 24 aprile chi porterà 5 chilogrammi di imballaggi in plastica, carta, vetro, alluminio o acciaio riceverà una cassetta di limoni di Sorrento e di fragole, in confezione di cartone riciclato e a sua volta riciclabile, prodotte dalla cooperativa Sole di Parete, con la quale continua la collaborazione da sette anni.

Verrà distribuita ai cittadini, tra Sorrento e Piano di Sorrento, circa una tonnellata di fragole.

“Novità dell’edizione 2021 sono le iniziative previste per maggio e giugno, per le quali ci auguriamo di poter organizzare i consueti appuntamenti in piazza con i cittadini – dichiara l’assessore all’Ambiente, Valeria Paladino – Questa settimana ricorre la Paper Week di Comieco e pertanto ci tengo a sottolineare l’importanza dell’iniziativa che si terrà dal 22 al 29 maggio e che vedrà coinvolti bambini e ragazzi grazie ai libri di cui ci ha fatto omaggio la Giunti editore”.

“Molto incentivante è anche l’iniziativa prevista per giugno che permetterà di avere una cassetta per bottiglie di vetro conferendo due chilogrammi di bottiglie di plastica – aggiunge il consigliere comunale Imma Savarese – Si tratta di piccoli gesti che contribuiscono alla costruzione di buone pratiche, come limitare l’uso della plastica”.