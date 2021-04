Sorrento piange la scomparsa dell’89enne Agnese Schisani, vedova Fernez

Capo di Sorrento in lutto per la dipartita dell’89enne Agnese Schisani, vedova Fernez. A darne il triste annuncio i cognati Immacolata ed Umberto, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa affidandola alla misericordia di Dio.

Il rito funebre sarà celebrato sabato 10 aprile alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale del Capo di Sorrento.

La redazione di Positanonews partecipa al dolore dei familiari e porge le più sentite condoglianze.