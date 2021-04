Sorrento. Marco Fiorentino “Ripartenza difficile per il turismo, troppa incertezze. Segni positivi da MSC per crociere in Inghilterra”

Sorrento ( Napoli ) . L’incontro in strada nella sua Sorrento che vive fra la gente, sentendo i cittadini e gli operatori turistici, l’ex sindaco Marco Fiorentino tuttora è un punto di riferimento per tanti ed ha esperienza da vendere . “L’esperienza conta, anche con la pandemia. Chi aveva previsto , come Durante, che sarebbe stato un lungo periodo difficile non è stato ascoltato, in tanti si improvvisano sui social network e su facebook, ma quel che conta sono i fatti e non vi sono segnali buoni per una ripresa immediata del turismo , siamo in ritardo”. Cosa sta venendo meno nella campagna vaccinale? “Seguo Positanonews, ho visto che avete segnalato che a Villa Fondi erano fermi nei giorni scorsi, ma non è colpa dei sindaci, mancano i vaccini e senza vaccini si può dire di tutto ma non si può ripartire, poi ci sono segnali preoccupanti come le varianti in Giappone” Altri paesi stanno più avanti di noi, abbiamo parlato di far ripartire le aree turistiche, ma è tutto fermo “Il discorso va fatto a monte, perchè in altri paesi producono vaccini e noi no? Sono tanti i soloni a parlare, ma in questo momento di incertezza contano solo i fatti” Le prenotazioni ci sono? “Si le prenotazioni ci sono, ma ci sono anche le cancellazioni, le persone prenotano e poi cancellano, c’è voglia di viaggiare questo si e fa ben sperare nella ripresa, ma purtroppo non sarà immediata..” Segnali positivi ne vede? “Si nelle crociere, un settore dove lavorano anche in tanti in Penisola sorrentina, ho sentito Aponte pochi giorni fa e mi ha detto che in Gran Bretagna il settore si sta muovendo e muovendo bene, la gente ha voglia di vacanze , per noi è doppiamente importante perchè il settore crocieristico è un settore dove la penisola sorrentina è coinvolta e poi perchè il mercato inglese per noi è importante” . La buona notizia è proprio questa in effetti, come ha detto Marco Fiorentino, in seguito all’annunciata riapertura dell’attività crocieristica nel Regno Unito a partire dal prossimo 17 maggio, anche MSC Crociere ha comunicato che organizzerà viaggi dedicati esclusivamente ai residenti britannici a partire dal 20 maggio. All’inizio si ripartirà con crociere di breve durata da Southampton per poi passare a quelle settimanali con l’aggiunta anche di altri porti d’imbarco.