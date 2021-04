Sorrento, l'imprenditore turistico Gino Acampora: "Ci sono dei segnali di ripresa"

Oggi la città di Sorrento si presenta in una veste insolita per il periodo, con l’assenza dei turisti a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ma si guarda con speranza alla prossima estate per un rilancio socio-economico. L’imprenditore turistico Gino Acampora – che rappresenta i tour operator – è stato sentito sul punto in un servizio andato in onda nell’edizione delle 14 del TGR Campania: «Sicuramente ci sono dei segnali di ripresa, soprattutto nel periodo da metà luglio a settembre-ottobre. Il nostro augurio è quello di riuscire ad allungare la stagione turistica è portarla almeno fino al periodo natalizio dando la possibilità ai nostri collaboratori di lavorare qualche mese in più. Fondamentale è il discorso sanitario, dobbiamo essere bravi a dare una tranquillità sanitaria ai clienti che arrivano. Il punto principale è quello dei vaccini a tutta la filiera del turismo».