Sorrento, l’idea di Gaetano Mastellone per la ripartenza del turismo: “Dopo un anno siamo stanchi”

Siamo stanchi! Questa è la verità!

Dopo un anno di stress, di chiusure in casa, di mancanza di vita, di divieti e di morti (tanti) è anche ben comprensibile essere stanchi, soprattutto per chi non può lavorare.

E sono tanti… purtroppo coloro che non lavorano.

Credo che alcuni divieti potrebbero essere rivisti! Quello di ieri attuato dal Governo è stato un piccolo passo che non risolve!

Ognuno ha la sua idea, come è giusto che sia! Io da tempo ho la mia, espressa più volte… la ripeto!

Siccome bisogna far ripartire la filiera del Turismo, e lo si fa con atti concreti e non con chiacchiere – social marketing politico – promesse o show, bisogna attuare un Piano che ancora non c’è!

Il mio è semplice.

Obiettivo: Turismo aperto da metà giugno

Azione: 1- Vaccinare in due mesi milioni di Cittadini

Azione 2- In due mesi (da oggi a metà giugno) debellare, anche con chiusure forti, il Virus che gira e gira forte! Capire che le mini aperture non servono. Due mesi di ulteriori sacrifici e al 100 per 100 riapriremo l’Italia turistica.

Se continuiamo con apri & chiudi ci rifaremo molto molto male!

Basta del resto vedere cosa hanno fatto gli Inglesi! Decisa chiusura dal 18 dicembre 2020 e Vaccini a gogò!

Spero di essere stato chiaro anche perché sui social è difficile esserlo!

Prudenza sì, ma con buon senso… si può fare!