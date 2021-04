Sorrento, l’Avv. Gaetano Milano: “La stagione delle riaperture è prematura”

Sorrento. L’Avv. Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento, esprime in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook le preoccupazioni per le prossime riaperture: «Controcorrente: visti i dati degli ultimi giorni, resto dell’idea che la stagione delle “riaperture” sia prematura. I dati sono confortanti, anche per la Campania, ma già stiamo adeguando i nostri comportamenti come se fossimo in zona gialla (e non lo siamo ancora) e questo mi preoccupa, così come mi preoccupa la settimana prossima, la buona stagione e la voglia di muoversi. La fase delle riaperture richiedeva una percentuale di vaccinazione diversa, molto più alta, ma così non è e questo sta a monte delle mie preoccupazioni».