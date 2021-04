Sorrento, l’Aiga Torre Annunziata dona pannelli protettivi al Giudice di Pace

L’Aiga Torre Annunziata dona pannelli protettivi al Giudice di Pace di Sorrento.

Pannelli protettivi per l’Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento.

Con un semplice gesto l’Aiga di Torre Annunziata è così venuta in soccorso dei tanti che vivono i disagi che stanno attanagliando gli uffici giudiziari in questo periodo di emergenza sanitaria, così come testimoniato dall’Avvocata Daniela Ponticorvo, la quale afferma: “Essere un gruppo aiuta, soprattutto nelle difficoltà. Questa è lo spirito delle associazioni ed in particolare di AIGA. Qualsiasi iniziativa è frutto di un lavoro di squadra e la sezione di Torre Annunziata è sempre pronta a rispondere alle esigenze con impulsi propositivi e per questo ha supportato l’iniziativa di donare schermi protettivi al gdp di Sorrento. Aiga è anche questo: interlocutrice tra le varie categorie e punto di riferimento della giovane avvocatura“.