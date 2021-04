Sorrento. La resilienza di Giovanni Fiorentino “E’ il momento per reagire, riscattarsi, ripartire e rinnovarsi”

Sorrento ( Napoli ) . Giovanni Fiorentino è un imprenditore della Penisola sorrentina con attività ricettive anche in Costiera amalfitana, a Positano, purtroppo sono momenti difficili a causa del lockdown per il coronavirus Covid-19 che ha messo in ginocchio il turismo in Campania e in Italia, ma proprio in questo momento così nero ha avuto l’idea di riscattarsi per ripartire con una nuova scommessa come fa sapere lui stesso con un post . “So molto bene che stiamo attraversando un un periodo particolare, duro, difficile. Si respira aria di pessimismo, sembra quasi che non ci sia speranza. Ma, ora più di prima, credo che sia anche il momento giusto per reagire, riscattarsi, ripartire. E dunque “rinnovarsi”.

Sì, il rinnovamento.

Rinnovamento significa pure aprirsi a nuove “gestioni” e cambiamenti con l’apporto di strumenti validi e manager di successo. Parlo di professionisti che conosco, che stimo, con cui c’è una collaborazione lunga e fruttuosa, di ormai 11 anni. Si tratta di una sinergia preziosa che ha consentito di ottenere grandi successi in termini di fatturati diretti, brand reputation e posizionamento online. Un ruolo cruciale è ricoperto anche dalle mie varie specializzazioni in revenue management con un percorso segnato da un’esperienza di 11 anni contrassegnata da strutture ricettive.

È un cammino che ha portato a grandi risultati: sei riconoscimenti TripAdvisor, di cui due per miglior servizio in Italia.

Ringrazio chi in passato mi ha sostenuto e dato tutti gli “strumenti” per riuscirci. Ringrazio i miei ex collaboratori con 13 anni in agenzia di viaggio. Sono stato supportato da grandi compagnie del settore.

Ma ora ho deciso di aprire una mia società di consulenza: Easy Revenue.

Ci occupiamo di tante iniziative e settore: dai contenuti ai rendering, passando a foto, marketing, revenue management, soluzioni Hotel Pay, comunicazioni, interior design, video, channel manager, digital design, gestioni dei costi aziendali, booking online, gestionali, gds.

Ottimizzazione canali di Digital Marketing volto al miglioramento della perfromance ROI: implementazione strategia di SEO per i motori ricerca e gestione campagne Google AdWords; gestione dei post e della creatività sui social media e delle campagne sponsorizzate su Instagram e Facebook; Gestione campagne Metasearch (Tripadvisor, Trivago e Google Hotel Ads), formazioni del personale front desk e back office, strategie per aumentare brand reputation e vendita di servizi extra e ancora altro.

Grazie alla partnership con il Gruppo European Brokers, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e finanziaria, garantiamo agli hotelier soluzioni assicurative a tutto tondo, dalla tutela Property alla coperture RC dell’ospite verso terzi. Proponiamo consulenze finanziarie di ogni genere e studiamo soluzioni ad hoc a seconda delle esigenze degli albergatori.

C’è la nostra disponibilità per fornire consulenze e demo gratuite attraverso le quali poter presentare il mio metodo e i miei sistemi.

Il sito al momento è in fase di costruzione e sarà presto online: attraverso il portale ci sarà la possibilità di scoprire gli altri miei nuovi partner ufficiali che ringrazio per il supporto che mi hanno dato in questi anni per il loro sostegno in questo mio progetto. Non posso non dire anche grazie ai miei nuovi clienti che hanno capito che è il momento del cambiamento.

Giovanni Fiorentino

Mob. 3391283654 Email giovanni@easyrevenue.it”

In Bocca al lupo Giovanni