Sorrento in lutto: dopo aver lottato contro un brutto male, ci lascia all’età di 45 anni Tonino Schisano. Brutto risveglio per la città di Sorrento, questa mattina: all’età di 45 anni, dopo aver lottato contro un brutto male, Tonino Schisano ha perso la sua battaglia. Aveva, infatti, scoperto un tumore in stato avanzato e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: in poco tempo ci ha lasciati.

A ricordarlo anche il cugino Antonino Schisano:

Ricorderò nel profondo del mio cuore , quando eravamo piccoli e giocavamo a casa dei nonni.

Ora hai lasciato solo me quest’obbligo dell’ultimo erede.

Ci incontravamo e ci scherzavano sempre, ma non doveva andare così

Buon viaggio cugi, sicuramente Gesù sarà felice, per la tua disponibilità, allegria, compostezza, semplicità

Cia’ cugi

Anche la redazione di Positanonews si unisce alla tristezza del momento e porge le sue sentite condoglianze alla famiglia ed a quanti lo amavano.