Sorrento in attesa. Peppe Aversa “Siamo ancora qui”, Gaetano Milano “Disponibile Villa Fiorentino”. E’ un momento di attesa snervante per la penisola sorrentina, si parla di fare i vaccini ma c’è un solo hub a Villa Fondi, chiuso la domenica e lunedì mattina, oggi per fortuna funzionante. Un bel servizio di Lucio Esposito e Sara Ciocio per Positanonews, che ringraziamo, con le dichiarazioni amareggiate di Peppe Aversa del Buco e Gaetano Milano, basta vedere la diretta.

Interessante la riflessione di Gaetano Milano

Foto 2 di 2



“Sui vaccini si profila un conflitto Stato-Regione Campania,ci mancava solo questo. La confusione e le prove muscolari non ci aiutano,in questo momento siamo spettatori inerti ed impotenti,ma ne saremo vittime.Speriamo che prevalga il buonsenso ed il raziocinio,questa è una finale di campionato dove l’errore non è rimediabile,l’unica strada che ci resta è quella di fare fronte comune,le contrapposizioni non pagano e non giovano.Ancor meno aiuta la sensazione di girare e parlare a vuoto.Io speriamo che me la cavo….ottima domenica a tutti.Sono circa 7000 le aziende in Italia che si preparano al piano di vaccinazioni aziendale,ovvero la somministrazione delle inoculazioni direttamente nei siti aziendali organizzati.Mi chiedo e chiedo:i distretti territoriali ad esclusiva economia turistica (in Campania sono sei)non potrebbero essere equiparati alla dimensione “aziendale” e procedere alla somministrazione del vaccino,sul piano territoriale? Sempre nel rispetto delle fasce di età e priorità indicate dal governo,semplicemente definendole in ambito distrettuale..La situazione è molto confusa in Penisola Sorrentina . molti medici hanno problemi logistici,si parla di farmacie ma stamattina hanno parlato di 10/15 vaccini al giorno per ognuna.Concludendo ben vengano tutti i vaccinatosi del mondo:io so che se ne devono fare circa 40000 in penisola e vorrei concludere il percorso entro il 31 maggio…..quindi 1000 al giorno ed esiste un progetto preciso del territorio”