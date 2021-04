Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola, nella consueta diretta del venerdì, fa il punto della situazione sui contagi e sui vaccini: «Abbiamo avuto un ulteriore decremento dei casi di positività nell’ultima settimana. Abbiamo delle statistiche favorevoli in relazione a quelle regionali sia per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi positivi, sia per quanto riguarda la percentuale dei nuovi positivi che a Sorrento si attesta al 3,79% contro il 10,57% del dato regionale. Per quanto riguarda i vaccini purtroppo dobbiamo fare i conti con le forniture che ci arrivano. Ad oggi sono 2.511 i sorrentini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, di questi 1.227 hanno ricevuto anche la seconda dose. Risultano registrati in piattaforma 4.576 sorrentini e, pertanto, il 54% dei registrati ha ricevuto perlomeno la prima dose»