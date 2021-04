Sorrento ( Napoli ) . E’ fissata per il prossimo 1 maggio la riapertura del corso Italia in località “Sottomonte”, al confine i Comuni di Sorrento e di Sant’Agnello. L’arteria viaria è interessata da lavori di sistemazione e di messa in sicurezza del tratto compreso tra vico I Rota e vico II Rota.

Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola rende noto: «Procedono i lavori di riqualificazione dell’ingresso della città con la prima fase giunta ormai al termine. Dal 1 maggio sarà garantito il normale transito dei veicoli ed i lavori proseguiranno all’interno dei marciapiedi.

Far diventare Sorrento ancora più bella, funzionale, a misura del cittadino, oltre che più vivibile e più accessibile, è uno degli obiettivi del nostro mandato. Andiamo avanti, con il coraggio di cambiare!».