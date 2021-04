Sorrento. Gaetano Milano “Bisogna comunicare quanti vaccini si fanno” . Incertezza totale dall’ASL e dai Comuni

Sorrento ( Napoli ) . Gaetano Milano interviene dirompente su una tematica sollevata da Positanonews, quanti vaccini si fanno ? Praticamente noi andiamo nei vari punti vaccinali, a Villa Fondi, a Massa Lubrense e a Vico Equense, il più grande, quello di Villa Fondi, arriva al massimo a 200 vaccini al giorno, ma già si è saltato sia sabato che domenica di Pasqua , poi Pasquetta mezza giornata, ancora non sono cominciati gli over 70 e gli over 80 domiciliari sono nell’incertezza qui come altrove in Campania. Quanti saranno i vaccini fatti in Penisola sorrentina lo dovrebbe sapere l’ASL e i servizi sanitari della Regione Campania, ma anche i singoli comuni, in pratica saremo sul 10 per cento della popolazione, il dieci per cento significa che l’estate è saltata, da questo punto di vista, senza tanti giri di parole .

Ecco il post di Gaetano Milano

Sarebbe opportuno che qualcuno,a cadenza temporale fissa,comunicasse : -quante vaccinazioni sono state fatte nei tre centri attualmente attivi in Penisola sorrentina; -la percentuale complessiva degli stessi in rapporto alla popolazione residente; -la percentuale dei vaccinati rispetto alle fasce interessate(over 80,over 70,fasce protette) ; -la percentuale delle vaccinazioni domiciliari richieste delle stesse fasce interessate.

Ma il problema non riguarda solo la Penisola Sorrentina , si parla di vaccinare le aree turistiche, Capri, forse, riparte, e staremo a vedere, ma anche in Costiera amalfitana si è nel buio più assoluto per quanto riguarda le comunicazioni che nessuno fa e sa, dal sito della Regione Campania sembra ci siano dei dati, salvo scoprire che Scala risulta 0 vaccinati e non è possibile, quanto alla frequenza e ritmo di vaccinazione si va di male in peggio, durante la Settimana Santa si sono fatti un paio di giorni di vaccinazioni a Positano, uno a Maiori e il centro vaccinale all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello è stato chiuso. Insomma le vaccinazioni in vacanza, ma il Covid non va in ferie…