Sorrento, controlli dei Nas e assembramenti: chiusa una pescheria

Il costante monitoraggio da parte delle forze dell’ordine durante la pandemia da covid-19, oltre ai consueti controlli in vista delle festività pasquali, hanno permesso a Carabinieri e Guardia di Finanza di individuare attività illecite in un’attività commerciale.

Nel dettaglio, la Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha individuato, in una pescheria di Sorrento, alcuni prodotti ittici privi di etichettatura in grado di consentire la tracciabilità. La merce è stata posta sotto sequestro e il titolare sarà tenuto a pagare una sanzione amministrativa.

Al contempo, erano in corso anche i controlli da parte dei Carabinieri con l’obiettivo di accertarsi del rispetto delle regole anti assembramento. I militari hanno individuato in un esercizio pubblico più clienti rispetto a quanto previsto per legge, disponendo la chiusura dell’attività per cinque giorni.