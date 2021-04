Sorrento contro il Portici, parla La Monica

Sabato prossimo il Sorrento sarà impegnato in trasferta contro il Portici, dopo un turno di “riposo” per permettere il recupero delle partite sospese causa Covid. A parlare del momento della squadra rossonera, reduce da una vittoria con il Cerignola, è il centrocampista Giuseppe La Monica: “Siamo ripartiti da quanto di buono è stato fatto col Cerignola, ora c’è entusiasmo e ci stiamo allenando a mille per chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Portici? Troveremo una squadra affamata di punti, non possono più sbagliare e daranno tutto in campo, noi però vogliamo conquistare altri punti per avvicinarci all’obiettivo salvezza. – precisa La Monica – Sarà fondamentale l’approccio, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, sul piano dell’agonismo dovremo dare il massimo mettendo in campo determinazione e cattiveria perchè sono certo che i nostri avversari faranno altrettanto. Speriamo di recuperare qualche infortunato, sicuramente non ci sarà Terminiello al quale vanno i miei auguri e quelli della squadra per una pronta guarigione dall’infortunio grave al ginocchio”.