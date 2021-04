Sorrento. Consiglio comunale il 19 aprile “Nessun aumento alle tasse. Istituite consulte per il turismo, cultura e periferie”

Sorrento ( Napoli ) . Il Consiglio comunale di Sorrento è convocato in sessione straordinaria per il 19 aprile 2021 alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2021 alle ore 16:30 in seconda convocazione.

L’ordine del giorno:

Addizionale comunale all’Irpef 2021 – Conferma aliquota anno precedente;

Approvazione aliquote componente Imu (imposta municipale propria) anno 2021. Conferma aliquote anno precedente.

Imposta di soggiorno. Modifiche e integrazioni al Regolamento comunale vigente;

Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2021/2023;

Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie;

Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Istituzione Consulte comunali cultura e pubblica istruzione, turismo e promozione delle Città, frazioni e periferie;

Penisolaverde Spa: alienazione partecipazione azionaria.

“Con questa seduta di Consiglio comunale porteremo all’attenzione del civico consesso diverse proposte che sono atti propedeutici all’approvazione del prossimo bilancio d’esercizio 2021 – spiega il presidente dell’assemblea, Luigi Di Prisco -. Inoltre si provvederà all’istituzione di diverse consulte comunali quali cultura e pubblica istruzione, turismo e periferie. Un passo importante che compie il Consiglio comunale per aprire le istituzioni cittadine alla partecipazione attiva dei nostri cittadini. Ancora, con il piano di alienazione della nostra partecipazione azionaria in Penisolaverde Spa si procederà con l’iter che vedrà nei prossimi mesi l’ingresso anche del Comune di Massa Lubrense”.

Sarà possibile seguire la diretta streaming, collegandosi all’indirizzo https://streamingsorrento.com