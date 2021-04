Sorrento calcio, due under nel mirino dei club professionistici

Il buon occhio di Antonio Amodio per i calciatori, in particolare gli under, era già noto. Ma quando anche i club professionistici mettono gli occhi sui gioiellini rossoneri se ne ha la certezza. In casa Sorrento, infatti, il settore giovanile e i ragazzi in prestito hanno sempre fatto le fortune della prima squadra. Non è un caso, quindi, che due under siano finiti nel mirino di diversi club. Stiamo parlando di Christian Basile, terzino destro classe 2003, e di Mattia Vitale, centrocampista classe 2004. Basile, che ha cominciato con un po’ di fatica per via della giovane età, arriva dalla Spal, squadra che ne detiene il cartellino. Il giovane terzino impiegato con continuità è riuscito a ritagliarsi un posto importante nell’undici titolare, crescendo e migliorandosi. Attualmente in forze come quinto di centrocampo, è finito nel mirino di Renate ed Avellino. Alla Spal, però, l’ultima parola per capire quale sarà il suo futuro. Non è da escludere un ritorno nel campionato Primavera 1. Mattia Vitale, frutto del vivaio rossonero, è un duttile centrocampista centrale che può operare anche come esterno di centrocampo, che come trequartista, sulla fascia sinistra. Il 2004, attualmente fermo ai box per un problema alla schiena, è entrato nei taccuini di Lecce, Avellino, ma anche Sassuolo e Verona.

Fonte Sportcampania