Sorrento, ancora chiuso il tratto di Corso Italia interessato dai lavori. Disagi enormi

Sorrento. Da lunedì la Campania è tornata in fascia gialla con la riapertura di tutte le attività commerciali. Non riapre invece il tratto di Corso Italia che collega Sant’Agnello con Sorrento e che oramai da molto tempo è oggetto di lavori che ne ha richiesto la chiusura totale e l’interdizione al transito veicolare. La barriere erette a protezione del cantiere a stento permettono il passaggio pedonale mentre i veicoli sono costretti a percorrere strade alternative con disagi notevoli sia per il maggior tempo necessario e sia per l’inevitabile traffico che si viene a creare.

Tra poco ci sarà il ponte del primo maggio, la stagione turistica si avvina e Sorrento si presenta ancora con questo importante cantiere aperto e non si riescono a capire i motivi che sono alla base di questo ritardo nel completamento dei lavori che continuano a spezzare in due la penisola sorrentina.