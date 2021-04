Sorrento, a Villa Fiorentino in mostra i cyberdipinti di Letizia Caiazzo.

A Sorrento, dal 17 aprile al 16 maggio 2021, presso la splendida location di Villa Fiorentino, si terrà “Digito, ergo Sum”, la mostra antologica di cyberdipinti dal 2010 al 2020 di Letizia Caiazzo, importante esponente della “Digital Art”, fra le più eminenti e riconosciute protagoniste, in campo internazionale, di uno specifico settore creativo che richiede altissimo estro e non comune competenza tecnica nella multimedialità.

L’importante evento è patrocinato dalla Fondazione Sorrento, che ha pubblicato un catalogo con tutte le opere in esposizione a cura e con saggio introduttivo del professor Nuccio Mula, critico internazionale d’arte, giornalista, docente universitario di Fenomenologia delle Arti Contemporanee, Fenomenologia dell’Immagine, Teoria della Percezione e Psicologia della Forma presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento.

Nella prima fase l’evento sarà trasmesso in maniera virtuale attraverso il web, sui canali social della Fondazione Sorrento. Se poi le successive disposizioni anti Covid consentiranno di visitare la mostra in presenza nelle sale di Villa Fiorentino, allora la struttura aprirà al pubblico, sempre nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme in vigore.