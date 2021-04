Si vaccina e va a prostitute ad Eboli, beccato 85enne della Penisola Sorrentina “E’ stato l’effetto del vaccino”

Chi lo ha detto che il vaccino fa male? Si vaccina e va a prostitute ad Eboli, crocevia per il Cilento , beccato 85enne della Penisola Sorrentina “E’ stato l’effetto del vaccino” così ha

dichiarato ai carabinieri che è stato l’effetto del vaccino. Così un anziano di 85 anni, a bordo di un camper, si è giustificato quando i militari lo hanno sorpreso in compagnia di prostitute, ad Eboli.

I dettagli

Dalla provincia di Napoli a quella di Salerno . Al vecchietto , della penisola sorrentina, secondo SalernoToday che ha riportato dettagliatamente la notizia, era stato inoculato da poco tempo vaccino Astrazeneca, forse prorio nell’hub di Villa Fondi, il centro vaccinale di Piano di Sorrento, che è comprensoriale, o Massa Lubrense o Vico Equense. L’unico dettaglio individuato dagli uomini dell’Arma divulgato al sito è che era originario della penisola sorrentina, ha abbordato due prostitute di nazionalità bulgara e un’altra, a distanza di poche ore: primo controllo dei carabinieri poco dopo le ore 10 e poi alle 12, in zona Ponte Sele. Ha subito due multe da oltre 500 euro. In litoranea sono stati sanzionati altre 5 clienti di prostitute.