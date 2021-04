Si Lavora Spediti negli Hub Vaccinali di Ischia. A Procida Divampa Focolaio Scolastico.

Nella vicina isola di Procida invece, diverse persone sono finite in quarantena precauzionale: circa settanta bambini iscritti alla scuola dell’Infanzia, venti insegnanti ed alcuni collaboratori scolastici sono in isolamento. Si tratta di una decina di classi in quarantena, tuttavia la dirigenza scolastica dell’istituto Capraro, ha deciso di far continuare le lezioni, in un altro piano del plesso, che ospita le scuole elementari. Nel pomeriggio però è giunta notizia di un nuovo caso di positività nella classe terza, che è stata quindi interamente posta in quarantena in attesa di ulteriori accertamenti.