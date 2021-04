Si ferma il campionato di B proprio nel momento di massima forma della Salernitana

Il campionato di serie B si fermerà per 13 giorni, non con il favore della Salernitana. Ha prevalso la linea portata avanti da Adriano Galliani, vicepresidente del direttivo di Lega B e amministratore delegato del Monza, tra l’altro prossimo avversario dei granata. Era una delle ipotesi discusse giovedì sera e venerdì mattina durante i consigli direttivi straordinari e oggi, nel corso dell’assemblea in videoconferenza tra i 20 presidenti dei club cadetti, ben 16 voti sono andati a favore dell’ipotesi del blocco istantaneo del campionato. Non quello della Salernitana, che ha tutto da perdere. Niente partita col Monza quindi martedì, niente trasferta a Lignano contro il Pordenone sabato 24. Il campionato ripartirà l’1 maggio: sarà in quella data che i granata ospiteranno i brianzoli, perdendo quindi la spinta a livello di gara e di morale che il successo di ieri ai danni del Venezia aveva portato, unitamente al consolidamento del terzo posto. Il 4 maggio in infrasettimanale ci sarà quindi la trasferta sul campo del Pordenone; slitta al 7 maggio la penultima giornata all’Arechi contro l’Empoli, mentre l’ultima giornata è prevista per il 10 maggio all’Adriatico contro il Pescara. Proprio la squadra che – con l’ordinanza di quarantena da parte dell’Asl locale – ha originato il caos. Nelle due settimane di stop del torneo si darà luogo ai recuperi (il 27 aprile già fissato Pescara-Entella, restano Pordenone-Pisa ed Empoli-Chievo). Slittano anche i playoff: giovedì 13 maggio il preliminare in gara secca, semifinali lunedì 17 maggio e giovedì 20 maggio, finali domenica 23 maggio e giovedì 27 maggio. Tutto super compresso per rispettare la deadline, tutto massacrante. E cosa accadrebbe se più avanti ci fossero ulteriori problemi di Covid (che non si augura nessuno)? Domanda a cui per ora la B non ha dato una soluzione. Magra consolazione per Fabrizio Castori, che ieri era stato chiaro a tal proposito (“Una sosta eventuale di penalizzerebbe, abbiamo dimostrato di stare benissimo fisicamente”): nell’attesa riusciranno a guarire Ramzi Aya, Mamadou Coulibaly e probabilmente anche Cristiano Lombardi.

ECCO LA COMUNICAZIONE DELLA LEGA B: A seguito di delibera assembleare odierna, a parziale modifica ed integrazione del C.U. LNPB n. 1 del 9 settembre 2020 (“Date Campionato Serie BKT 2020/2021”), del C.U. LNPB n. 3 del 10 settembre 2020 (“Calendario Serie BKT 2020/2021”) e del C.U. LNPB n. 204 del 7 aprile u.s. (“Programma gare 15ª e 16ª giornata di ritorno”) e di ogni altra determinazione precedente, si comunicano qui di seguito le nuove date della 16ª, 17ª, 18ª e 19ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, nonché delle eventuali gare di playoff e playout:

16ª giornata di ritorno sabato 01.05.2021 anziché martedì 20.04.2021

17ª giornata di ritorno martedì 04.05.2021 anziché sabato 24.04.2021

18ª giornata di ritorno venerdì 07.05.2021 anziché sabato 01.05.2021

19ª giornata di ritorno lunedì 10.05.2021 anziché venerdì 07.05.2021

In conformità alle previsioni regolamentari interne, le partite della 18ª e 19ª giornata di ritorno si giocheranno in contemporanea, salvo poter comunque essere disputate in più blocchi.

fonte salernitana news