Servizi Google down? Problemi anche per Classroom. Pomeriggio difficile per chi fa affidamento sui servizi Google: si segnalano down legati agli strumenti di Worskpace, in particolare quelli legati a Drive come Documenti, Fogli, Presentazioni. Problemi anche per Classroom, utilizzato da milioni di studenti anche in Italia.

La situazione di impasse è confermata dalla dashboard ufficiale. L’ultimo aggiornamento è delle 16:40, lo riportiamo di seguito.

Il nostro team continua a esaminare il problema. Forniremo un aggiornamento entro 12/04/21 18:00 con più informazioni su questo problema. Grazie per la pazienza dimostrata. Gli utenti interessati sono in grado di accedere a Google Drive, ma si verificano messaggi di errore, episodi di latenza elevata e/o altri comportamenti imprevisti.

Fonte Puntoinformatico