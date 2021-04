Al Campo Sportivo Comunale “Città degli Ulivi” di Bitonto, finisce male la 26° giornata di campionato per il Sorrento che perde con il risultato di 2-0 lo scontro con i pugliesi. La gara inizia subito a favore dei padroni di casa che al 5′ passano già in vantaggio con Riccardo Lattanzio che di testa insacca nella porta. I neroverdi non si accontentano e continuano ad attaccare mentre gli ospiti nulla possono finché, al 24′, La Monica si rende autore di un fallo di mano in area e l’arbitro non ha dubbi: calcio di rigore per il Bitonto ed è 2-0! Mister La Scala apporta delle sostituzioni: al 32′ entra Gargiulo per Cacace che esce infortunato, al 68′ c’è Starita per Giordano e all’85 Marino per Liccardi ma il risultato resta invariato. I costieri tornano a casa senza punti e con la consapevolezza di dover scendere in campo domenica prossima con una mentalità diversa per affrontare il Cerignola.