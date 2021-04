Scapestro ricomincia dall’ABCDE

Napoli – “ABCDE” è il titolo del nuovo singolo di Scapestro al secolo Fulvio Di Nocera, nato a Castellammare di Stabia, classe ’78; bassista e contrabbassista molto apprezzato che vanta esperienze con Polina, Bisca, 24 Grana, Francesco Di Bella, Daniele Sepe, Pennelli di Vermeer, Songs for Ulan e altri. Nell’estate del 2015 realizza il primo singolo “Vado per un po’” con Nut Label e il videoclip dello stesso realizzato dal “Creacose” con la collaborazione di Denise Galdo, ma è con Shurhùq, il disco d’esordio uscito nel giugno del 2018 per SoundFly che Scapestro si guadagna l’attenzione e l’apprezzamento di critica e pubblico. “Arriva lo scirocco con il suo abito rosso e scuote la coscienza di chi veste da suora“, questo Shurhùq, “scirocco” in arabo, che leggo come momento di cambiamento e rinascita, è un concetto che fa da collante alle dieci tracce del disco che si completano in “Il giro del mondo“, l’ultima traccia, dove il ritornello “la fine è un nuovo inizio” sembra annunciare l’arrivo di questo “ABCDE” singolo, che rappresenta un nuovo capitolo di questa narrazione che forse ci indicherà da dove ripartire, quale strada seguire, riprendere o ricostruire. “Si leva il vento! S’affronti la vita! Squaderna il libro quest’aria infinita, franta esce l’onda da rupestri stele! Volate via, mie pagine abbagliate!” come questi versi di Paul Valéry l’indian-folk di Scapestro e la sua arte squadernano i nostri piani e dolcemente ci risvegliano: ABCDE è una boccata d’aria fresca! Siamo pronti a viverla, augurandoci che presto si possa tornare ad ascoltare artisti come Fulvio Di Nocera anche dal vivo, intanto da domani, 23 Aprile 2021, “ABCDE” sarà su YouTube – Première e dal 26 Aprile sulle piattaforme di streaming e download digitale! di Luigi De Rosa