Riceviamo e pubblichiamo . Sant’agnello zona rossa o zona bianca? E mentre ovunque si dice che a Pasqua ancor di più non si dovrebbero fare assembramenti,in alcune città questa cosa è stata fraintesa,sperare in un intervento delle persone competenti ormai è come sperare che cadano i soldi dal cielo,non è chiaro che così non ne usciremo molto facilmente e molto presto,ma una domanda,il sindaco e la giunta comunale sanno che le persone non rispettano le regole?

Ci arrivano anche altre segnalazioni dalla Costa di Sorrento e Penisola Sorrentina , è un momento difficile per il coronavirus Covid-19