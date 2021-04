Sant’Agnello – Piano di Sorrento, interruzione elettrica il 14 aprile. Scopri dove

Enel Distribuzione comunica che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sugli impianti.

Mercoledì 14 aprile 2021 dalle ore 09:30 alle ore 17:00

Comune di SANT’AGNELLO

Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

v s sergio 2, da 6 a 12, da 12b a 16, da 1 a 3, 9, 9p, 15, da 19 a 21, 27, 57, sn

v ciampa f s 24, 32, 38, 44, 11, 17, 21, 25, 33, 45, 49, da 55 a 57, da 65 a 67, rf

cso italia da 274 a 276, da 280 a 282, da 288 a 294, 296c, 300, 43

v pozzillo da 4 a 8, 12, da 5 a 7, sn

Comune di PIANO DI SORRENTO

Corso Italia da 27 a 29, 35, da 57 a 59, d25

Proseguono i lavori di potenziamento e rinnovo tecnologico che E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia, sta realizzando su una propria cabina a servizio dei comuni di Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Oltre a permettere l’attivazione di una nuova fornitura, verrà sostituito un trasformatore presente con uno di taglia maggiore per offrire maggiore potenza disponibile. Nello stesso tempo i tecnici di E-Distribuzione installeranno in cabina moderni sistemi di telecontrollo sulla rete di bassa tensione che consentiranno di intervenire all’occorrenza da remoto in maniera più rapida. Grazie a questi interventi E-Distribuzione aumenterà la reattività e la resilienza della rete. Lo ha reso noto la stessa società, che in questi giorni ha affisso avvisi nelle vie interessate dall’interruzione di energia elettrica. “Si tratta di interventi per migliorare la qualità del servizio elettrico offerto a tutti i cittadini della zona – ha commentato Antonino Zecca, responsabile E-Distribuzione della Zona Torre Annunziata – In questa occasione, per ragioni di sicurezza, dovremo effettuare un’interruzione della fornitura di energia elettrica necessaria per poter contare su una rete sempre più resiliente in grado di rispondere sempre più alle esigenze di tutti i cittadini”

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze con l’impianto elettrico e disattivare gli apparecchi elettronici più sensibili a sbalzi di tensione.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.