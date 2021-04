Sant’Agnello, mancato rispetto delle misure anti-Covid: “le persone fanno ciò che vogliono”

Sant’Agnello, “le persone fanno ciò che vogliono”.

Da Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina, ci sono arrivate numerose segnalazioni circa il mancato rispetto delle regole e delle misure anti-Covid, dall’utilizzo della mascherina fino al distanziamento sociale. Ma allora la domanda che sorge spontanea è… il sindaco e la giunta comunale cosa stanno facendo al riguardo? Si rendono conto della situazione o continuano a mostrare non curanza verso la situazione di pandemia in cui tutti ci troviamo?

è come se Sant’ Agnello fosse zona bianca, le persone fanno ciò che vogliono, trascorrono ore e ore sedute nelle piazze addirittura con mascherine abbassate, ma non finisce qui, perché, come se non bastasse coloro che fanno parte della giunta comunale non solo non prendono in mano le redini della situazione cercando di risolverla, ma sono le prime a stare sempre in giro in compagnia.