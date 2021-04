Sant’Agnello, incidente ai Colli di Fontanelle: solo qualche lesione per il conducente. Brutta avventura questa mattina di domenica 25 aprile per un uomo di circa settant’anni, protagonista di un incidente verificatosi a Sant’Agnello, in zona Colli di Fontanelle.

Infatti, a quanto detto dallo sfortunato, la sua automobile ha impattato contro il muro. Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto e nulla di grave per il conducente, che se l’è cavata giusto con qualche lesione.

Immediatamente giunti sul posto vigli ed ambulanza.