Sant’Agnello, Don Fabio: “Andate in pace e fatevi il vaccino!” -Video

Cosi conclude la messa Don Fabio Savarese, rettore del Santuario di San Giuseppe e finisce a Porta a Porta.

DELLA TRASMISSIONE DI PORTA A PORTA DEL 6 APRILE 2021

“Questa è un’antica villa sul mare: Villa Fondi, un museo archeologico, dove adesso si lavora la notte di Pasqua per renderlo un centro vaccini per cercare di liberare la penisola sorrentina dal Coronavirus”. Queste le parole del direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud, Gennaro Sosto.

Volontari dall’Asl e dalle farmacie e pediatri si sono riuniti per aiutare a portare avanti le vaccinazioni anche il giorno di Pasqua.

“I nostri tre poli stanno viaggiando su oltre cinquecento, però l’ambizione è cercare di raddoppiare”, ha aggiunto Sosto.

Con un obiettivo di mille vaccini al giorno, “Sessantamila in due mesi e tutta la penisola è Covid free”, ha detto il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.

“Siamo disposti a fare di tutto per raggiungere questo obiettivo”, ha continuato il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani.

“Ci devono mandare i vaccini”, come ribadisce il primo cittadino di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Ed il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud garantisce che stanno per arrivare.

“Diamoci dei tempi perché altrimenti rischiamo di compromettere quello che è il risultato”, ricorda il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola.

Insomma, si è creata una grande sinergia.

Anche il rettore del Santuario di San Giuseppe, Don Fabio Savarese, è finito in trasmissione per la conclusione della sua Santa Messa: “La Messa è finita, andate in pace e fatevi il vaccino!”, ha detto.