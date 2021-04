SANT’AGNELLO. DIES PASSIONIS DOMINI

Per centenaria tradizione, la sera del Venerdì Santo, il popolo santanellese assiste in preghiera ed in silenzio per seguire Colui che “entra nell’ombra della nostra infinita bassezza, si fa nostro intimo per sollevarci e ricondurci a sè”.

Venerdì 2 Aprile 2021 alle ore 20.30 presso la Chiesa Madre Parrocchia Santi Prisco ed Agnello seguirà il “Dies Passionis Domini”, un momento di meditazione e compianto ai piedi del Cristo Morto e della B.V. Addolorata.

Il momento di raccoglimento e preghiera, verrà svolto nel pieno rispetto delle normative anti-contagio e diffusione del virus Covid-19; pertanto gli ingressi saranno contingentati e sarà possibile l’accesso SOLO SU PRENOTAZIONE fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sarà possibile prenotarsi, a partire dalle ore 17.00 di oggi, attraverso le seguenti modalità virtuali o di persona:

– di persona presso la Sagrestia della Chiesa dei Ss. Prisco ed Agnello, dalle ore 9.00 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30, dove un confratello vi accoglierà, vi aiuterà e fornirà il biglietto di prenotazione.

Siamo certi che la nostra identità secolare non sarà MAI ridotta od annullata da nulla o nessuno, foss’anche un’ epidemia.

Buon cammino…