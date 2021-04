Sant’Agnello: auguri alla famiglia D’Amato per il battesimo della piccola Valentina! Mirella augura alla famiglia D’Amato, composta dal papà Dino, dalla mamma Giuseppina e dalla sorellina Francesca, i suoi migliori auguri per il battesimo della piccola Valentina! Gli auguri sono estesi anche alla madrina, nonna Rosa Zero.

Anche noi della redazione di Positanonews non possiamo fare altro che essere immensamente felici ed unirci alla gioia del momento, augurando all’intera famiglia di essere sempre felice come in questo giorno.