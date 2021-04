San Gennaro in processione per proteggere Praiano dal Covid. Anche quest’anno, a causa del Coronavirus, le festività pasquali dovranno essere vissute in maniera diversa rispetto a quelle che sono le nostre abitudini. Infatti, il 4, 5 e 6 aprile, tutta Italia (avrebbero fatto eccezione eventuali zone bianche), è diventata zona rossa. È concesso, però, fare visita una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a una casa dentro la regione in massimo due persone (oltre a ragazzi al di sotto dei 14 anni, disabili o persone on autosufficienti). Negli altri giorni le visite continuano ad essere vietate del tutto in zona rossa, mentre sono concesse all’interno del comune in zona arancione.

Per il giorno di Pasqua, è stata realizzata una sorta di processione che ha portato San Gennaro, nel rispetto delle norme del Covid, nella deserta piazza di un paese flagellato dalla pandemia: a Praiano, infatti, sono quaranta i cittadini attualmente positivi al virus.