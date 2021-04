Salvatore Sandomenico è un nuovo calciatore del Sorrento

Salvatore Sandomenico è un nuovo calciatore rossonero. L’esterno offensivo napoletano, classe 1990, giunge al Sorrento dopo una fugace esperienza con la Nocerina (serie D, gir.I), con alle spalle nove campionati in Lega Pro. A disposizione di mister La Scala da quest’oggi, Sandomenico è arruolabile già per la sfida casalinga di domenica contro il Francavilla. “Sono orgoglioso di aver scelto Sorrento, rifiutando diverse richieste – le prime parole del neo-rossonero – e sono onorato di indossare una maglia che ha fatto la storia in categorie superiori. Preferisco i fatti alle chiacchiere, che in questo momento servono a ben poco. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo e regalare gioie alla tifoseria rossonera”.