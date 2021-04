Salerno: uomo travolto da un’auto mentre è in bici, perde la vita a 54 anni. Tragedia ad Eboli, in località Cioffi, in Provincia di Salerno. Un uomo di cinquantaquattro anni, di nazionalità marocchina, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta. L’uomo stava percorrendo la strada litoranea quanto, per cause ancora da accertare, è stato investito da un’auto che stava svoltando in una traversa.