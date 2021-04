Salerno, Turismo: il settore della balneazione chiede certezze su tempi e regole. In tutta la Campania, ed in particolar modo a Salerno, è iniziato una sorta di conto alla rovescia anche per il settore della balneazione, dal momento che nel mese di maggio, se i dati del contagio dovessero continuare a essere incoraggianti, dovrebbero riaprire le attività anche del settore turistico. La richiesta, però, da parte degli operatori della balneazione è di avere tempi certi, regole precise e iter non troppo complessi.

«Ci auguriamo che nel momento in cui ci dovesse essere, speriamo il prima possibile – afferma il presidente regionale della FIBA Confesercenti Campania, Raffaele Esposito – lo “start” sanitario le istituzioni di ogni ordine e grado siano già nelle possibilità concrete di soddisfare le richieste del settore in maniera veloce rapida, senza necessariamente richiamare l’alibi sempre attuale, della burocrazia che non deve esistere se vogliamo lavorare tutti e per davvero ad una vera ripartenza socio economica».