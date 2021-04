Salerno, sorpresa con droga e coltello nella borsetta, 45enne incensurata arrestata.

Al fine di prevenire e contrastare l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, il Questore ha predisposto l’intensificazione del controllo delle aree territoriali maggiormente frequentati da giovani finalizzato ad arginare tale fenomenologia criminosa.

In tale contesto, nel pomeriggio di ieri, gli Agenti della Sezione Volanti hanno arrestato un’incensurata, tale C.V., di anni 45, in quanto resasi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, bloccata prontamente dagli agenti nei pressi della Stazione metropolitana di Pastena, veniva trovata in possesso di un “panetto” di hashish del peso di gr. 100,78, di marjuana del peso di 0,42 gr. ed un coltello, utilizzato all’occorrenza per ricavare le singole dosi di droga destinate agli occasionali clienti, il tutto custodito nella propria borsetta.

Ne scaturiva, dunque, un approfondimento investigativo che induceva gli operanti ad estendere le verifiche presso la sua abitazione laddove, a conclusione di un’accurata perquisizione domiciliare, si rinvenivano e si sequestravano ulteriori gr. 50,15 di marjuana, gr. 0,42 di hashish, un altro coltello intriso di droga ed un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, C.V. è stata collocata agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto.