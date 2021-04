Salerno, prodotti Covid non a norma: sequestrate 40mila mascherine e 200 termoscanner. La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha sequestrato, nel corso di due distinte operazioni, circa 40mila mascherine e 200 termoscanner non a norma.

Un primo intervento è stato eseguito dalle Fiamme Gialle della I Compagnia di Salerno che, a seguito di una segnalazione al numero 117, si sono recate nella sede di un noto grossista, nella zona industriale della città, trovando quasi 1.700 mascherine Ffp2 che non rispecchiavano i requisiti essenziali di qualità. In particolare, oltre alla falsa marcatura Ce, è stato riscontrato che il «certificate of compliance» (il documento a garanzia della conformità alle specifiche caratteristiche tecniche) era stato rilasciato da un ente non abilitato alla valutazione di quella tipologia di presidi. I successivi approfondimenti hanno inoltre consentito di ricostruire la filiera di distribuzione, rintracciando così un punto vendita di Giffoni Valle Piana (Salerno), presso il quale le mascherine erano già state messe in commercio.

Sempre qualche giorno fa, i Finanzieri della Compagnia di Cava de’ Tirreni (Salerno) hanno a loro volta scoperto un negozio di elettronica del centro metelliano in cui i dispositivi commercializzati erano del tutto sprovvisti del marchio comunitario.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno