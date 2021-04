Salerno, Polizia di Stato: controlli anticovid in strada, arrestata una donna per essere evasa dagli arresti domiciliari.

Era evasa dagli arresti domiciliari, è una delle 47 persone arrestate nell’operazione della Polizia di Stato dello scorso 24 febbraio.

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una donna per evasione, sorpresa fuori dal proprio domicilio, presso cui era ristretta al regime degli arresti domiciliari.

In particolare, i Poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Salerno, durante i controlli anticovid di ieri pomeriggio, hanno fermato un’automobile, condotta da una donna, in compagnia di una sua amica.

La conducente, Di C. V., ebolitana del 1997, ivi residente, a bordo di un’autovettura utilitaria italiana noleggiata, è stata controllata dagli Agenti della Polizia: alla richiesta di esibizione dei documenti e dei motivi dello spostamento, la giovane ha esibito anche una riproduzione fotografica di una prenotazione di una visita medica presso uno Studio specialistico completamente fuori dall’itinerario.

Gli Agenti hanno approfondito il controllo ed hanno immediatamente accertato che la persona sottoposta a controllo risultava essere una delle 47 persone arrestate dalla Polizia di Stato lo scorso 24 febbraio, responsabili, a vario titolo, di associazioni a delinquere finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsioni, anche all’interno del Carcere di Salerno.

In particolare, la ventiquattrenne doveva rimanere agli arresti domiciliari, a seguito dell’ordinanza di custodia emessa dall’Autorità Giudiziaria del tribunale di Salerno, che ha previsto le misure cautelari in carcere o al domicilio per gli indagati arrestati nell’operazione.

Estranea ai fatti è risultata invece la passeggera, a cui è stata comunque elevata la sanzione amministrativa per aver violato le misure di contenimento della normativa Anticovid ed essersi spostata senza giustificato motivo. Gli Agenti hanno tratto in arresto per evasione la Di C. V. e l’hanno posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida.

La persona arrestata è stata anche sanzionata ai sensi della normativa Covid per violazione delle misure di contenimento previste per l’area rossa.