Salerno, le Forze dell’Ordine presidiano la città in questo giorno di Pasquetta

Salerno. In questo lunedì di Pasquetta i punti di maggiore affluenza sono stati presidiati da Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili Urbani e Polizia Provinciale con l’obiettivo di far rispettare le norme anti-Covid e sanzionare eventuali trasgressori. In particolare controlli serrati nella zona del lungomare e delle spiagge che in questa giornata sono state interdette al fine di evitare assembramenti.

Una situazione sotto controllo nel rispetto della sicurezza dei cittadini.