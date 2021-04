Salerno, il vagone simbolo della Shoah trasferito a Bacoli

Salerno perde il vagone simbolo della Shoah. Un elemento di fondamentale importanza per il ricordo delle vittime di uno sterminio che rimarrà per sempre nella storia. Si tratta di un carro merci utilizzato per deportare gli ebrei italiani alla volta dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau e, successivamente, adibito al trasporto nei campi di concentramento nazisti di civili e di soldati italiani fatti prigionieri dopo l’8 settembre 1943. Adesso quel simbolo ha lasciato Salerno: è stato consegnato agli addetti del Parco Vanvitelliano del Fusaro di Bacoli.

A comunicarlo anche il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: È arrivato a Bacoli il “Vagone della Memoria”. Uno dei carri merci usato per trasportare milioni di ebrei verso i campi di concentramento. Per non dimenticare la tragedia della Shoah. Resterà qui, nella nostra città. Qui dove una comunità ebraica trovò accoglienza, nel 1946, durante la fuga dai luoghi di sterminio. Lungo il viaggio verso Israele. È un’esperienza forte, che ti tocca nel profondo.

Il vagone, installato in maniera permanente all’interno del Parco di Bacoli, si trova nei pressi del luogo in cui sorge l’omonima Casina, una delle mete turistiche principali della cittadina flegrea.