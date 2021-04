Salerno, il prof. Orlando Paciello è stato eletto nella FNOVI

Con un grande consenso elettorale il prof. Orlando Paciello, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Salerno, è stato eletto nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI).

Il Presidente Paciello ha raccolto la stima e la fiducia dei Presidenti d’Italia candidandosi a rappresentare non solo le esigenze della professione, ma anche come anello di congiunzione tra la Professione ed il mondo Universitario. «Non c’è Università senza Professione, non c’è Professione senza Università».

In FNOVI sono stati eletti altri due campani: il dott. Antonio Limone, Direttore Generale dell’IZS del Mezzogiorno ed il dott. Benedetto Neola, Tesoriere dell’Ordine dei Medici Veterinari di Napoli.

Al Presidente Orlando Paciello, al dott. Limone ed al dott. Neola vanno le congratulazioni di tutto il Consiglio dell’Ordine di Salerno e l’augurio di un proficuo lavoro per il bene della professione.

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno