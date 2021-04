Salerno: i controlli “nell’ultima settimana di zona rossa”. La settimana appena trascorsa, l’ultima in zona rossa prima delle nuove misure in vigore da domani 26 aprile, ha visto impegnate le forze dell’ordine negli specifici servizi, per garantire il rispetto delle misure di contenimento previste in zona rossa al fine di prevenire la diffusione del contagio.

I controlli sono stati svolti su tutto il territorio provinciale e sono stati intensificati nei luoghi di maggiore aggregazione ed in quelli a più a rischio di assembramenti.

Tale attività, disposta dal Questore con apposita ordinanza, d’intesa con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza, e che ha visto il rilevante contributo operativo offerto dagli equipaggi della Polizia Locale, della Polizia Provinciale e dell’Esercito Italiano, ha consentito di raggiungere i seguenti risultati, caratterizzati da un aumento dei controlli e delle sanzioni elevate:

nr. 7195 persone controllate;

persone controllate; nr. 4509 veicoli controllati;

veicoli controllati; nr. 1802 esercizi pubblici controllati;

esercizi pubblici controllati; nr. 119 persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo;

persone sanzionate per mancato uso della mascherina o perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo; n. 7 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid.

Tra le varie sanzioni, in un bar nei pressi di Eboli, sono stati sanzionati un gruppo di undici giovanissimi e lo stesso gestore, per assembramento all’interno e somministrazione di bevande. Il proprietario dell’attività è stato sanzionato con la sospensione dell’attività.

Com’è noto, da domani lunedì 26 aprile entrano in vigore le nuove misure che disciplinano, tra l’altro, gli spostamenti, l’attività didattica, l’attività dei servizi di ristorazione, degli spettacoli aperti al pubblico e l’ attività sportiva.

Sono stati predisposti i controlli per assicurare la corretta osservanza delle nuove misure di contenimento previste da domani 26 aprile 2021.