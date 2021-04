Salerno. Grande Progetto Porto seconda fase

La seconda e più importante fase dei lavori, dopo circa due anni di dragaggio dei fondali all’interno dello specchio portuale, è in stato di avanzamento. Essa è dedicata all’allargamento della bocca d’ingresso, modificando la lunghezza del molo di avanporto e accorciando quello di babordo con fanale rosso. Tale operazione permetterà l’entrata di navi di maggior tonnellaggio e soprattutto una maggiore manovrabilità. Si vede chiaramente nel video realizzato dalla troupe esterna di Positanonews tv , il pontone , in testata di molo che sta riempendo i cassoni affondati , e si legge anche quanto ancora dovranno aggiungere in metri per raggiungere le boe di segnalazione, che definiscono il limite alla lunghezza. Gli obiettivi finali del progetto si evincono chiaramente dall’immagine rendering del porto a lavori ultimati.