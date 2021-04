Salerno, grande lavoro delle Forze dell’Ordine per far rispettare le regole anti-covid

Nel fine settimana appena trascorso, in concomitanza con la ricorrenza della Santa Pasqua ed del Lunedì dell’Angelo, sono stati ulteriormente intensificati i servizi di vigilanza per controllare il rispetto delle previsioni normative anti covid.

Il Questore della provincia di Salerno, con propria ordinanza ed in perfetta sinergia con i Comandanti Provinciali dell’Arma Carabinieri e della Guardia di Finanza e con il prezioso concorso dell’Esercito Italiano, della Polizia Municipale di Salerno, della Polizia Provinciale e delle Polizia Locali dei Comuni salernitani, ha predisposto un dettagliato piano d’intervento che ha consentito di raggiungere nei giorni delle ricorrenze e nei giorni precedenti, lungo la settimana in oggetto, i seguenti risultati operativi:

12656 persone controllate e n.7756 veicoli controllati;

persone controllate e veicoli controllati; 2590 esercizi pubblici controllati;

esercizi pubblici controllati; 336 persone sanzionate per mancato uso della mascherina, per assembramenti o per spostamenti non giustificati;

persone sanzionate per mancato uso della mascherina, per assembramenti o per spostamenti non giustificati; 10 titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, e n.6 esercizi sanzionati con la chiusura.

I servizi sono stati espletati con modalità tali da prevenire anche gli assembramenti nei luoghi più a “rischio” di concentrazione di persone per i festeggiamenti della Pasqua e della c.d. “Pasquetta” nel giorno del Lunedì dell’Angelo: a tal fine, sono stati interdetti gli accessi ai lungomari ed ai litorali cittadini con l’impiego delle pattuglie delle forze dell’ordine con controlli sulle spiagge cittadine.

Tra le varie sanzioni elevate nei servizi di vigilanza si citano alcuni episodi che hanno determinato i relativi provvedimenti :

Sanzionati nella giornata di venerdì 2 aprile anche un gruppo di quattro giovani per un’attività sportiva di gruppo su area pubblica nel centro di Salerno.

In Viale Verdi a Salerno, sono state sanzionate sei persone nella giornata di Pasqua per un assembramento tra loro, nei pressi di un bar della zona.

Durante i controlli anticovid svolti nella giornata di lunedì dell’angelo, è stato denunciato S. V., salernitano del 1988, per il reato di esercizio di giochi d’azzardo (art. 718 c.p.). Da un controllo degli equipaggi impegnati nei servizi anticovid, è emerso, infatti, che in via G. Da Procida a Salerno, il predetto aveva allestito una “bisca”, con tre tavoli da gioco, carte, fiches, denaro contante per circa 700 euro e quanto necessario per partite a carte. Quanto pertinente al reato è stato sequestrato e sono in corso ulteriori accertamenti per risalire a tutti i partecipanti al gioco d’azzardo nel circolo.

Inoltre sempre durante i controlli anticovid era stata arrestata una persona per evasione dagli arresti domiciliari, come precedentemente . In particolare, C. V., ebolitana del 1997, ivi residente, a bordo di un’autovettura era stata controllata e risultava essere attualmente ristretta agli arresti domicilari a seguito dell’ordinanza di custodia emessa dall’Autorità Giudiziaria del tribunale di Salerno a seguito di una recente operazione volta allo smantellamento di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed estorsioni, anche all’interno del Carcere di Salerno. Alla donna, ed anche alla passeggera dell’auto fermata, in sua compagnia, è stata comunque elevata la sanzione amministrativa per aver violato le misure di contenimento della normativa Anticovid ed essersi spostata senza giustificato motivo. Anche la persona arrestata è stata anche sanzionata ai sensi della normativa Covid per violazione delle misure di contenimento previste per l’area rossa.

Nella giornata di sabato, nell’ambito dell’attività complessiva dei controlli, è stato anche arrestato uno spacciatore, DE L. G. A. trentaquattrenne di Battipaglia, specializzato in cessioni di hashish, alcune di esse confezionate per l’occasione e pronte alla vendita, tra cui ancheun contenitore in plastica giallo delle sorprese delle uova di cioccolato di Pasqua.