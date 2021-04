Salerno, esami abilitazione conduttore di generatori di vapori: sessione maggio giugno 2021.

Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno pubblica il Bando generatori vapore – anno 2021.​

E’ indetta in Salerno una sessione di esami per il conferimento dei patentini (ex certificati di abilitazione) per la conduzione di generatori di vapore. Gli esami avranno luogo nel periodo Maggio/Giugno 2021, alla data che sarà fissata dalla Commissione esaminatrice. Per essere ammessi è necessario aver compiuto 18 anni di età, non aver superato i 65 anni ed aver eseguito il tirocinio lavorativo secondo le norme stabilite dagli artt. 6 e seguenti del D.M.

01.03.1974 (G.U. n. 99 del 16.04.1974), modificato con D.M. 07.02.1979 (G.U. n. 74 del 15.03.1979).

La domanda di ammissione agli esami, redatta su carta legale (bollo da €uro 16,00) e sottoscritta dal candidato, deve pervenire direttamente o con raccomandata – per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione – all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno improrogabilmente entro il 29/04/2021

Modulo-INL-29-Istanza-ammissione-esami-conduttori-generatori-vapore