Salerno, controlli a campione dei NAS nei supermercati.

Nell’ambito di sicurezza e prevenzione per il rischio contagio da coronavirus covid-19, i Nas controllano a campione ii supermercati del Salernitano.Nella mattinata di ieri, gli uomini del nucleo antisofisticazioni e sanità – come riporta il quotidiano “Le Cronache” – hanno prelevato tamponi ambientali da alcune superfici, quali carrelli e cesti, pos, bilancia pesa alimentari e così via per verificare la presenza di tracce di Rna Sars-Covd19. Campioni che sono stati poi portati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e già per la giornata di oggi dovrebbe giungere il responso.